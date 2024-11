Mercado da Capixaba terá "Giro do Vinil" e "Tarde de Chorinho" no sábado Mercado da Capixaba terá "Giro do Vinil" e "Tarde de Chorinho" no sábado Folha Vitória|Do R7 17/10/2024 - 10h10 (Atualizado em 17/10/2024 - 10h10 ) twitter

Neste sábado (19), o Mercado, localizado no Centro Histórico de Vitória será o ponto de encontro da arte e da cultura na capital, quando recebe as ações Giro do Vinil e Tarde de Chorinho. Das 9 às 14 horas, será possível encontrar títulos de personalidades da história da música mundial como Jimi Hendrix, Michael Jackson ou Gene Simmons. É que esses e outros personagens marcantes do cenário musical estarão representados no Mercado da Capixaba "circulando em meio ao público" e as 13 tendas que irão comercializar ou trocar os famosos "bolachões", na segunda edição do Giro do Vinil.

