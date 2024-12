Mercado imobiliário do Rio registra alta em lançamentos e atrai investimentos

Pesquisa da Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) mostra que o mercado imobiliário nas capitais brasileiras experimentou um crescimento robusto no primeiro semestre de 2024. O Rio de Janeiro se destacou ao liderar o aumento de lançamentos, com 7.823 unidades introduzidas ao mercado, contra 5683 em 2023. O Valor Geral de Vendas (VGV) teve variação acumulada de 115%. O resultado é um indício de que o setor imobiliário carioca, após anos de oscilações, vive uma fase de expansão e renovação.Para Luiz França, presidente da Abrainc, "esse resultado reflete a confiança renovada no mercado, criando um ambiente favorável para que o setor mantenha um ritmo de crescimento consistente." Esse contexto tem impactado regiões como o Recreio dos Bandeirantes, onde empresas estão desenvolvendo empreendimentos que aliam qualidade de vida e infraestrutura robusta.Um exemplo é o novo empreendimento da Emccamp Residencial, em parceria com a Riva Incorporadora, o "Oceanside Recreio". O projeto terá 500 unidades residenciais, que podem gerar negócios na ordem de R$ 185 milhões. Com apartamentos de dois e três quartos, todos com suítes, que vão de 47 a 78 m², o empreendimento visa atrair famílias e investidores interessados na valorização crescente da área.

Para mais detalhes sobre o crescimento do mercado imobiliário no Rio, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória: