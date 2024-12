Mercosul e União Europeia anunciam acordo após 25 anos de negociações Documento histórico foi firmado em meio à resistência de países como a França; Presidente da Comissão Europeia disse que ‘isso é um... Folha Vitória|Do R7 06/12/2024 - 21h09 (Atualizado em 06/12/2024 - 21h09 ) twitter

Líderes do Mercosul e Ursula von der Leyen na Cúpula em MontevidéuA União Europeia e o Mercosul anunciaram nesta sexta-feira, 6, a conclusão do acordo de comércio entre as duas regiões, que é negociado desde 1999. O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciaram o fato em Montevidéu. Os presidentes do Brasil, Argentina e Paraguai também estavam presentes no momento do anúncio.

Para saber mais sobre este importante acordo e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

