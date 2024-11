Mestre Kukinha realiza edição especial de Natal em dezembro Mestre Kukinha realiza edição especial de Natal em dezembro Folha Vitória|Do R7 28/11/2024 - 19h48 (Atualizado em 28/11/2024 - 19h48 ) twitter

Mestre Kukinha

O curso de culinária infantil Mestre Kukinha, promovido pela Buaiz Alimentos, realizará sua última edição de 2024 com um tema natalino. A atividade acontece no dia 7 de dezembro, na loja Kouzina Club, na Praia do Canto, em Vitória. As inscrições são gratuitas e exigem a doação de 5 quilos de alimentos, como feijão ou macarrão.

