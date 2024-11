Metal Slug Tactics: data de lançamento e chegada de Ralf, Clark e Leona Metal Slug Tactics: data de lançamento e chegada de Ralf, Clark e Leona Folha Vitória|Do R7 22/10/2024 - 13h12 (Atualizado em 22/10/2024 - 13h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Metal Slug Tactics

A publicadora Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, Streets of Rage 4) e a desenvolvedora Leikir Studio (Rogue Lords, Synergy) anunciaram hoje que Metal Slug Tactics, a adaptação para RPG tático em turnos da icônica franquia de run-and-gun, será lançada em 5 de novembro para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC via Steam.O trailer da data de lançamento apresenta três personagens adicionais jogáveis (Clark Still, Ralf Jones e Leona Heidern) com um gameplay intenso, cada um trazendo seu conjunto exclusivo de habilidades para a batalha.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Após vazamento, Crea encontra falhas em poço de petróleo no ES

Festival Parque Aberto terá congo e chorinho neste domingo

Prática “Bring your own device” pode afetar a cibersegurança