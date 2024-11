MIBR vai representar o Brasil no mundial inclusivo de VALORANT em Berlim MIBR vai representar o Brasil no mundial inclusivo de VALORANT em Berlim Folha Vitória|Do R7 08/11/2024 - 13h31 (Atualizado em 08/11/2024 - 13h31 ) twitter

MIBR/Divulgação

O MIBR, a mais tradicional organização de esports do Brasil, participa pela primeira vez do Game Changers Championship 2024 com sua equipe de VALORANT Inclusivo. A vaga veio após o título de duas etapas do Game Changers Brasil, resultado do trabalho das atletas que tiveram uma ótima temporada.

