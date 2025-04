Microsoft confirma Xbox Games Showcase 2025 e apresentação de The Outer Worlds 2 Xbox Games Showcase 2025 será em 8 de junho com destaque para The Outer Worlds 2 em Direct exclusivo. Folha Vitória|Do R7 09/04/2025 - 14h26 (Atualizado em 09/04/2025 - 14h26 ) twitter

Xbox Games Showcase 2025 será em 8 de junho com destaque para The Outer Worlds 2 em Direct exclusivo.

A Microsoft confirmou oficialmente os primeiros detalhes do Xbox Games Showcase 2025, que será realizado no dia 8 de junho, com transmissão global em mais de 40 idiomas pelos canais oficiais da Xbox no YouTube, Twitch e outras plataformas.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre as novidades do evento!

