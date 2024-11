Miss arranca peruca no meio da passarela e viraliza; veja vídeo! Miss arranca peruca no meio da passarela e viraliza; veja vídeo! Folha Vitória|Do R7 23/10/2024 - 17h50 (Atualizado em 23/10/2024 - 17h50 ) twitter

A Miss França, Safietou Kabengele, viralizou nas redes sociais após tirar a peruca que estava usando no momento em que desfilava em uma passarela. O desfile foi uma preliminar do Miss Grand International, e a final será na próxima sexta-feira (25).A modelo estava com uma peruca de fios escuros e lisos, de franja, quando entrou na passarela. Ao chegar no final, ela removeu a peruca e decidiu terminar o desfile careca, com um grande sorriso. Ela foi muito aplaudida pelo ato.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

