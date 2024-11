Moons of Darsalon: mistura de Lemmings e Metal Slug está chegando aos consoles Moons of Darsalon: mistura de Lemmings e Metal Slug está chegando aos consoles Folha Vitória|Do R7 26/11/2024 - 21h48 (Atualizado em 26/11/2024 - 21h48 ) twitter

Moons of Darsalon

Foto: DR. KUCHO! GAMES/Divulgação O desenvolvedor indie solo Dr. Kucho! Games tem o orgulho de anunciar o lançamento de Moons of Darsalon, um jogo de plataforma de ação retrô do tipo “salve todos” com física avançada combinada com um estilo visual retrô pré-renderizado exclusivo, para Nintendo Switch, PlayStation 4|5, Xbox One e S/X Series. Torne-se um herói encarregado de resgatar seus companheiros perdidos e levá-los à estação base mais próxima usando seus comandos e a IA avançada.

