Morador é encontrado em corredor de prédio com vísceras expostas
Folha Vitória|Do R7 19/11/2024 - 12h29

Um homem foi encontrado ensanguentado e com as vísceras expostas no 9º andar de um prédio na região da Praia do Morro, em Guarapari. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, que teria sido esfaqueada, foi encontrada caída no corredor do prédio. O rapaz estava praticamente desacordado e com fraqueza, já que teria perdido muito sangue. Uma equipe do Samu foi acionada e levou o homem para um hospital em Vitória.

