Moradores se unem e capturam assaltante em Vitória Pessoas que passavam pela região conseguiram capturar o assaltante, que chegou a jogar uma bicicleta em cima da vítima durante o assalto... Folha Vitória|Do R7 05/09/2024 - 18h43 (Atualizado em 05/09/2024 - 18h43 ) ‌



Uma universitária de Direito de 24 anos foi assaltada quando saía do estágio e seguia para a faculdade, no bairro Enseada do Suá, em Vitória.

