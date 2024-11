Morre idealizador de projeto social de futebol da Serra Morre idealizador de projeto social de futebol da Serra Folha Vitória|Do R7 21/11/2024 - 16h09 (Atualizado em 21/11/2024 - 16h09 ) twitter

Imagem do projeto social Athlos-Inspirando Gerações

O idealizador do Projeto Athlos-Inspirando Gerações, Paulo Eduardo Rodrigues, morreu aos 66 anos, nesta quarta-feira (20). A informação foi divulgada nas redes sociais do projeto.A causa da morte de Paulo não foi divulgada. O velório ocorreu na manhã desta quinta-feira (21), assim como o sepultamento, realizado ao meio-dia, no Cemitério Jardim da Paz, na Serra.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa triste notícia.

