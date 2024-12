Morre motorista de aplicativo baleado em Cariacica; família doa órgãos Rafael Oliveira Santana tinha 24 anos e levou um tiro na cabeça. Ele teve morte cerebral decretada e os órgãos já foram doados Folha Vitória|Do R7 06/12/2024 - 21h09 (Atualizado em 06/12/2024 - 21h09 ) twitter

A família do motorista de aplicativo Rafael Oliveira Santana, de 24 anos, baleado enquanto trabalhava, no bairro São Geraldo, em Cariacica, informou que ele não resistiu e morreu. O crime foi registrado na madrugada de segunda-feira (02). Rafael teve morte cerebral e a família decidiu doar os órgãos, que podem salvar pelo menos outras cinco vidas. A cirurgia para captação aconteceu durante a manhã desta sexta-feira (06). Leia também: Mulher leva choque elétrico, é estrangulada e ameaçada pelo companheiro no ESVÍDEO | Moradores sofrem arrastão em ponto de ônibus da SerraComerciante é amarrado durante assalto e casal acaba preso.Em entrevista à reportagem da TV Vitória/Record, a mãe do motorista de aplicativo, Silvia Santos de Oliveira Zuchi, disse que, mesmo em meio à dor, a família decidiu doar os órgãos. Segundo Silvia, ter conhecimento de que os órgãos do filho podem salvar pelo menos outras cinco vidas a ajuda a seguir em frente. “Você está triste, e não digo que estou feliz por outro, mas saber disso é uma coisa que está me reconfortando”, falou. Durante a entrevista, a mãe também descreveu acreditar que o filho foi vítima de um assalto. “Para a família foi um assalto. Pode ser que ele tenha reagido, dificilmente ele teria entregado os pertences. Rafael escondia os objetos de valor”. Relembre o crimeCâmeras de videomonitoramento registraram o crime e mostram o momento em que o carro, branco, sobe uma ladeira do bairro e para momentos depois. Logo após, um tiro é disparado e três homens saem do veículo e correm pela via. Os homens desceram a ladeira e viraram a esquina da rua. Segundos depois, o carro também começou a descer a ladeira lentamente.Veja o vídeo:Após o crime, a Polícia Civil investiga o caso para identificar se os atiradores se passaram por passageiros ou se eram conhecidos da vítima. *Com informações da repórter Alessandra Franzim Ximenes, da TV Vitória/ Record

