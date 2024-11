Morte de Liam Payne: mãe de Harry Styles faz homenagem: "Apenas um menino" Morte de Liam Payne: mãe de Harry Styles faz homenagem: "Apenas um menino" Folha Vitória|Do R7 17/10/2024 - 08h28 (Atualizado em 17/10/2024 - 08h28 ) twitter

A trágica morte de Liam Payne, ex-integrante do One Direction, nesta quarta-feira (16) abalou muitos fãs e pessoas próximas, especialmente após as homenagens que surgiram nas redes sociais. A mensagem de Anne Twist, mãe de Harry Styles, ex-One Direction, emocionou muitos seguidores nas redes sociais. Ela postou um emoji de coração partido em seu Instagram e escreveu: "Apenas um menino".

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este triste acontecimento.

