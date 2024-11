Mortes por câncer já ocupam primeiro lugar Mortes por câncer já ocupam primeiro lugar Folha Vitória|Do R7 16/10/2024 - 16h29 (Atualizado em 16/10/2024 - 16h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imagem da matéria

*Por Gabriela Cupani, da Agência EinsteinO câncer já é a primeira causa de morte em algumas regiões do Brasil, ocupando o lugar das doenças cardiovasculares. Um estudo inédito revela uma transição epidemiológica no país, tendência que já vem sendo observada em nações ricas. O trabalho, conduzido por pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e outras instituições, como Fundação Getúlio Vargas e Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, acaba de ser publicado no The Lancet Regional Health - Americas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro dos detalhes dessa importante pesquisa!

Leia Mais em Folha Vitória:

Adolescente atacada pelo ex com espeto de churrasco quer justiça

Pais neuróticos tendem a criar filhos emocionalmente imaturos

Imperdível: até 20% de desconto em Diablo IV no Hype Games