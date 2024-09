Mortes por doenças cardiovasculares alarmam no Espírito Santo Somente no ano passado, 7.415 pessoas perderam as vidas, vítimas de enfermidades do aparelho circulatório Folha Vitória|Do R7 11/09/2024 - 22h41 (Atualizado em 11/09/2024 - 22h41 ) ‌



Os números chamam a atenção para um realidade preocupante: as doenças cardiovasculares ocupam a primeira posição na causa de mortes entre todas as doenças no estado. Até o fim do mês de agosto deste ano, 4.056 óbitos foram registrados. Uma média de 16 mortes por dia decorrentes de problemas no coração.

