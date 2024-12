Mostra do projeto CineOLHAR 2024 destaca criatividade de jovens em Uberlândia-MG Após as oficinas, chegou o momento das crianças e adolescentes, que participam do projeto, apresentarem o trabalho que desenvolveram... Folha Vitória|Do R7 04/12/2024 - 17h49 (Atualizado em 04/12/2024 - 17h49 ) twitter

A Mostra do projeto CineOLHAR 2024 já tem locais e datas definidos. O evento, que promete celebrar a criatividade e o talento de 90 crianças e adolescentes assistidos por três Organizações Não Governamentais (ONGs) de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, (SOS Família, localizada no bairro Santa Luzia; SOS Família da unidade do bairro Planalto; e a Estação Vida, cuja sede está no bairro Shopping Park), terá as atividades realizadas, presencialmente, nos dias 02, 05 e 11 de dezembro deste ano, em locais diferentes, com entrada gratuita para a população. A Mostra também estará disponível no canal do projeto, no YouTube.

