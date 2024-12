Motociclista bate em carro parado, senta em calçada e morre em Cariacica Motociclista bate em carro parado, senta em calçada e morre em Cariacica Folha Vitória|Do R7 01/12/2024 - 16h29 (Atualizado em 01/12/2024 - 16h29 ) twitter

Um motociclista morreu após bater em um carro que estava estacionado de forma irregular no bairro São Francisco, em Cariacica, na manhã deste domingo (01). Após a colisão, o homem estava consciente e ainda se sentou, reclamando de dores, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Populares disseram à polícia que o motociclista trafegava pela Rua Cirilo Gonçalves, e bateu no carro, que estava estacionado sobre a calçada, e em frente a garagem de uma casa. Os policiais militares constataram, ao chegar no local, que o motociclista estava sem vida.

