Motociclista cai embaixo de caminhão e morre na Avenida Norte-Sul Folha Vitória|Do R7 14/10/2024 - 22h48 (Atualizado em 14/10/2024 - 22h48 )

Um motociclista, de 41 morreu, morreu após a moto que ele pilotava ser arremessada para baixo de um caminhão, na Avenida Norte Sul, na Serra, no fim da tarde desta segunda-feira (14). LEIA TAMBÉM: Jovem recebe compra e acha escorpião vivo dentro de pacote da SheinReading Smiles: Estudantes do ES abraçam projeto que arrecada livros para crianças carentesCNH Social: divulgada lista dos 3.500 aprovados para tirar habilitação de graça no ESDe acordo com o Departamento de Operações de Trânsito (DOT) da Serra, o acidente ocorreu após o motociclista, que seguia pelo corredor da via, colidir com outro veículo, que o arremessou para debaixo do caminhão. No momento do acidente, o trânsito seguiu com retenções devido ao bloqueio de duas das três faixas da via. O DOT segue no local para orientar o fluxo de trânsito.

