Motociclistas fazem arrastão e trocam tiros com a polícia em Cariacica
01/11/2024 - 16h10

Motociclistas em Cariacica

Criminosos em várias motocicletas causaram um arrastão em Cariacica e deixaram os moradores do bairro Piranema assustados durante a quinta-feira (31). Eles foram perseguidos pela polícia e trocam tiros com os militares.Com os números das placas, a Polícia Militar identificou os suspeitos e tentou localizá-los após uma câmera do cerco inteligente detectar as motos na região.LEIA TAMBÉM:>> VÍDEO | Dona de brechó gritou por socorro antes de ser estrangulada na Serra>> Quem é o médico suspeito de matar mulher envenenada com sorvete no RS>> Homem rouba ônibus do Transcol e foge a 100 km/hDe acordo com testemunhas, os criminosos se esconderam na mata e, ao serem localizados, dispararam contra os policiais, iniciando uma troca de tiros. Os suspeitos fugiram para a área de mata densa, e a polícia reforçou o patrulhamento na região.

