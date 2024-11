Motorista de aplicativo tem carro levado por bandidos na Serra Motorista de aplicativo tem carro levado por bandidos na Serra Folha Vitória|Do R7 31/10/2024 - 21h29 (Atualizado em 31/10/2024 - 21h29 ) twitter

Motorista de aplicativo tem carro levado por bandidos na Serra

Uma motorista de aplicativo foi assaltada e teve o carro levado pelos bandidos na última terça-feira (29), no bairro Mata da Serra, na Serra. A condutora começou a trabalhar com carro de aplicativo há menos de um mês na cidade.A vítima, de 32 anos, contou que saiu cedo para trabalhar, voltou na hora do almoço e depois continuou a jornada de trabalho.

