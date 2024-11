Motorista de app é executado a tiros dentro de carro em Vila Velha Motorista de app é executado a tiros dentro de carro em Vila Velha Folha Vitória|Do R7 20/11/2024 - 23h09 (Atualizado em 20/11/2024 - 23h09 ) twitter

Motorista de app executado

Um motorista de aplicativo foi morto à tiros dentro do próprio carro, em Jaburuna, bairro de Vila Velha, no final da tarde desta terça-feira (19). Augusto Renner Gomes Santos, vulgo Branco, de 26 anos, já teve envolvimento com tráfico de drogas, de acordo com a família da vítima.A esposa da vítima, que não quis gravar entrevista, conversou com a equipe da TV Vitória, e contou que momentos antes de ser morto, Augusto conversou com ela por telefone, e disse que já estava terminando o expediente. Minutos depois, ela recebeu uma nova chamada, e alguém a informou a respeito do crime.

