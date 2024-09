Motorista é flagrado com grande quantidade de maconha na BR-101 O condutor, de 39 anos, foi detido pela PRF transportando 166 tabletes da droga em um veículo. Ele confessou que levaria a carga do... Folha Vitória|Do R7 04/09/2024 - 22h51 (Atualizado em 04/09/2024 - 22h51 ) ‌



Um motorista, de 39 anos, foi preso nesta quarta-feira (4) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após ser flagrado transportando 135,9 kg de maconha no porta-malas de um Ford Fiesta preto. A apreensão ocorreu no km 414 da BR-101, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, por volta das 15h, numa abordagem de rotina.

