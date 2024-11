Motorista morre após bater em poste e carro pegar fogo em Vitória Motorista morre após bater em poste e carro pegar fogo em Vitória Folha Vitória|Do R7 21/10/2024 - 08h28 (Atualizado em 21/10/2024 - 08h28 ) twitter

Motorista morre após bater em poste e carro pegar fogo em Vitória

Um motorista morreu em um acidente no bairro Mário Cypreste, em Vitória, durante a madrugada desta segunda-feira (21). O homem perdeu o controle do carro e bateu em um poste na Rua Miguel Pessoa. Logo após a colisão, o veículo pegou fogo.LEIA TAMBÉM:>> Até quando o tempo deve ficar instável no ES? Veja previsão>> VÍDEO | Motociclista e mulher em garupa ficam feridos após acidente>> Mulher com bebê no colo pede ajuda após homem esfaquear amiga na SerraO Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente, mas, apesar dos esforços de resgate, o motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.Ainda não há informações sobre a dinâmica exata da batida ou o que teria causado o acidente.

