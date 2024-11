Motorista sai ileso de grave acidente que deixou carro destruído em Cariacica Motorista sai ileso de grave acidente que deixou carro destruído em Cariacica Folha Vitória|Do R7 28/11/2024 - 08h10 (Atualizado em 28/11/2024 - 08h10 ) twitter

Motorista sai ileso de grave acidente

O motorista de um carro que ficou completamente destruído após um grave acidente na Rodovia do Contorno, em Cariacica, saiu ileso. O veículo colidiu contra um caminhão nesta quarta-feira (27).Quem passou pelo local no momento do acidente contou que a cena era impressionante. Algumas pessoas chegaram a relatar que imaginaram que os ocupantes do carro não tivessem sobrevivido. Apesar da gravidade, o acidente não deixou feridos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

