Moving Out é o jogo grátis da semana na Epic Games Store Folha Vitória|Do R7 25/10/2024 - 11h10 (Atualizado em 25/10/2024 - 11h10 )

Moving Out

Moving Out, o jogo gratuito da semana da Epic Games, leva o conceito de simulador de mudanças a um novo patamar com uma dose de física absurda e diversão cooperativa. No papel de um técnico de relocação recém-formado, você terá a missão de realizar mudanças por toda a cidade de Packmore, enfrentando desafios inusitados que prometem muitas risadas.

