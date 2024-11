Mulher cai dentro de sepultura de cemitério após chão ceder Mulher cai dentro de sepultura de cemitério após chão ceder Folha Vitória|Do R7 27/10/2024 - 17h48 (Atualizado em 27/10/2024 - 17h48 ) twitter

Mulher cai dentro de sepultura

Uma mulher de 35 anos caiu dentro de uma sepultura no cemitério Campo da Esperança, no Distrito Federal, enquanto visitava o local para fazer a limpeza do túmulo de parentes. O caso aconteceu no sábado (26) na Asa Sul e foi registrado em vídeo por uma pessoa que estava no local. Segundo informações levantadas pelo R7, a mulher estava próxima do local onde os familiares estavam enterrados quando o chão abriu.

