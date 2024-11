Mulher com deficiência visual é agredida pelo irmão na Serra Mulher com deficiência visual é agredida pelo irmão na Serra Folha Vitória|Do R7 23/11/2024 - 12h48 (Atualizado em 23/11/2024 - 12h48 ) twitter

Mulher com deficiência visual é agredida pelo irmão na Serra

Uma mulher com deficiência visual foi agredida e ameaçada pelo irmão mais novo na noite de quinta-feira (21), na casa em que moram, na Serra. Ele ameaçou atear fogo nela.A mulher de 37 anos,é mãe de dois adolescentes, de 14 e 17 anos. Ela foi agredida pelo próprio irmão, que tem 32 anos.LEIA TAMBÉM:>> Pai e mãe obrigaram filha de 13 anos a tomar chá abortivo após estupro>> Pai e mãe são presos em Vila Velha após filha relatar estupro e aborto forçado>> Motorista baleado na cabeça na Serra tem morte cerebralEla relatou que foi agredida com um soco e jogada no chão. Além da irmã, homem também ameaçou atear fogo nos sobrinhos, quando os três estavam dormindo.A mulher sofreu um acidente vascular cerebral em 2021, que deixou sequelas e a impossibilitou de andar por algum tempo. Ela também tem dificuldades na fala e possui apenas 20% da visão.Essa não foi a primeira vez que ela foi agredida pelo irmão. Segundo ela, o comportamento dele é agressivo pelo uso de drogas.

