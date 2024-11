Mulher é agredida e quase queimada com água fervente pelo ex em Vitória Mulher é agredida e quase queimada com água fervente pelo ex em Vitória Folha Vitória|Do R7 14/11/2024 - 23h28 (Atualizado em 14/11/2024 - 23h28 ) twitter

Mulher agredida em Vitória

Uma mulher foi agredida pelo ex-companheiro com uma lixeira e quase teve o corpo queimado com água fervente em Andorinhas, Vitória, na última sexta-feira (08). A vítima, de 42 anos, estava dentro da própria casa quando houve a agressão. Policiais militares chegaram no local antes que o ex-companheiro, de 22 anos, pudesse jogar água quente na vítima.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse caso chocante!

