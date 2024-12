Mulher é esfaqueada pelo ex durante o trabalho em padaria na Serra O crime aconteceu por volta de 10h20. Ariane estava trabalhando na padaria há 3 semanas e havia se separado do suspeito há cerca de... Folha Vitória|Do R7 05/12/2024 - 23h48 (Atualizado em 05/12/2024 - 23h48 ) twitter

Foto: Reprodução TV Vitória

Ariane da Silva Pereira, de 34 anos, foi esfaqueada pelo ex-namorado enquanto estava no trabalho, em uma padaria, em Nova Almeida, na Serra, na manhã desta quinta-feira (5). O crime aconteceu por volta de 10h20. Ariane estava trabalhando na padaria há 3 semanas e havia se separado do suspeito há cerca de 5 meses. Desde então, recebia constantes ameaças do suspeito.

