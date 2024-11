Mulher é presa após esfaquear homem em ponto de ônibus de Vitória Mulher é presa após esfaquear homem em ponto de ônibus de Vitória Folha Vitória|Do R7 08/11/2024 - 02h48 (Atualizado em 08/11/2024 - 02h48 ) twitter

Mulher é presa após esfaquear homem em ponto de ônibus de Vitória

Uma mulher foi presa em flagrante, pela Guarda Municipal de Vitória, após esfaquear um homem com canivete em um ponto de ônibus. O crime aconteceu na manhã de quarta-feira (06), na avenida Nair de Azevedo Silva, no bairro Ilha do Príncipe.Segundo o inspetor Josenildo, uma equipe da Guarda foi acionada por populares durante patrulhamento, que informaram que a mulher estava muito alterada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

