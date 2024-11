Mulher simula sequestro para extorquir pai e é presa em MG Mulher simula sequestro para extorquir pai e é presa em MG Folha Vitória|Do R7 08/11/2024 - 16h50 (Atualizado em 08/11/2024 - 16h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mulher simula sequestro para extorquir pai e é presa em MG

Uma mulher, o namorado dela e um amigo do homem foram presos pela Polícia Militar depois de simular um sequestro no bairro Caiçaras, na região Noroeste de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, na noite desta quinta-feira (08).Os suspeitos entraram em contato com o pai da suposta vítima por mensagens de áudio e enviaram fotos dela amarrada. Segundo a polícia, os suspeitos exigiram uma quanta de R$ 20 mil para o resgate.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Chuva no ES: Defesa Civil pede que moradores em áreas de risco saiam de casa

Abertas inscrições para Bolsas de Estudo IDOR

Manpower e Boticário abrem 74 posições de estoquista