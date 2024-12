Mulher tem filha com o pai e é presa após matar bebê Mulher tem filha com o pai e é presa após matar bebê Folha Vitória|Do R7 03/12/2024 - 10h09 (Atualizado em 03/12/2024 - 10h09 ) twitter



A Polícia Civil de Goiás prendeu a mãe suspeita de matar a filha de dois meses que teria nascido de uma relação da mulher com o próprio pai. O caso aconteceu em Campinorte, cidade a cerca de quatros horas de Goiânia. De acordo com a investigação, a mãe deu entrada em um hospital da cidade com a bebê já sem vida, sob a alegação de um possível engasgamento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse caso chocante!

