Mulheres arrasam no Circuito Brasileiro de Surfe no ES As mulheres foram destaque no terceiro dia do Dream Tour Vila Velha, a etapa capixaba do Circuito Brasileiro de Surfe que acontece... Folha Vitória|Do R7 18/07/2024 - 18h23 (Atualizado em 18/07/2024 - 18h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

As mulheres foram destaque no terceiro dia do Dream Tour Vila Velha, a etapa capixaba do Circuito Brasileiro de Surfe que acontece na Praia do Buraco, em Vila Velha. No primeiro dia de competições da categoria feminina, elas brilharam com lindas manobras e aéreos emocionantes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Mulheres dão show no terceiro dia do Circuito Brasileiro de Surfe no ES

• Vitória abre vagas para cursos de qualificação em estética de graça

• Super final do Campeonato Capixaba de Voo Livre acontece neste fim de semana