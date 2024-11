Mutirão de bancos e feirão são abertos para negociar dívidas; veja passo a passo Mutirão de bancos e feirão são abertos para negociar dívidas; veja passo a passo Folha Vitória|Do R7 01/11/2024 - 16h10 (Atualizado em 01/11/2024 - 16h10 ) twitter

O mutirão nacional para negociação de dívidas e feirão vão ajudar os endividados a colocar as contas em dia a partir desta sexta-feira (1º). O Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira é uma iniciativa da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Banco Central do Brasil, Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e Procons de todo o país. O foco é ajudar o consumidor a negociar dívidas bancárias e reequilibrar as finanças.

