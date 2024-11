Mutirão de renegociação de contas atrasadas terá desconto de até 90% em Cariacica Mutirão de renegociação de contas atrasadas terá desconto de até 90% em Cariacica Folha Vitória|Do R7 26/11/2024 - 12h10 (Atualizado em 26/11/2024 - 12h10 ) twitter

Mutirão de renegociação de contas atrasadas em Cariacica

A Prefeitura de Cariacica, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semdei), realizará entre 27 e 29 de novembro o Feirão de Renegociação de Dívidas e Empregos. O evento acontecerá no Centro Administrativo, em Vera Cruz, das 9h às 17h, e tem como objetivo ajudar os munícipes a começar 2025 com as contas em dia e novas oportunidades no mercado de trabalho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as informações!

