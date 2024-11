Mutirão de serviços para moradores de Vitória no bairro Fonte Grande Mutirão de serviços para moradores de Vitória no bairro Fonte Grande Folha Vitória|Do R7 23/11/2024 - 12h48 (Atualizado em 23/11/2024 - 12h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mutirão de serviços para moradores de Vitória no bairro Fonte Grande

Cadastro para emissão de carteira de identidade, segunda via de certidões, cópia de documentos, fotos 3x4 e orientações jurídicas com a Defensoria Pública e o Ministério Público. Esses são alguns dos serviços que estão sendo oferecidos neste sábado, 23, durante o mutirão de cidadania “Vitória com Você”, das 8h às 13 horas, na Escola Municipal de Ensino Fundamental de Tempo Integral (Emef TI) Anacleta Schneider Lucas, no bairro Fonte Grande.O mutirão reúne todas as secretarias municipais da capital em um esforço conjunto para aproximar os serviços públicos de quem mais precisa, promovendo cidadania, dignidade e inclusão social.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Mulher com deficiência visual é agredida pelo irmão na Serra

Fashion Week Flexal transforma avenida em passarela em Cariacica

Super Finais do Capixaba de Kart definem os campeões do ano