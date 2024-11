Não adianta só ler para a criança: professora de Harvard diz o que mais precisa ser feito Não adianta só ler para a criança: professora de Harvard diz o que mais precisa ser feito Folha Vitória|Do R7 24/10/2024 - 19h49 (Atualizado em 24/10/2024 - 19h49 ) twitter

Em meio às polêmicas no Brasil e nos Estados Unidos sobre qual o melhor método para aprender a ler - ensinar o som das letras ou focar no contexto - a professora da Universidade de Harvard Paola Uccelli diz que é preciso fazer as duas coisas. A criança deve saber decodificar as letras, mas é essencial motivá-la a discutir as histórias que lê ou que são lidas para ela.“Ler é pensar ativamente sobre o texto. É necessário ensinar a compreender”, disse, em entrevista ao Estadão.

