Não deu um pio”: Bonner se cala e sofre represália no JN após ignorar assunto mais importante do dia

Nesta segunda-feira (11), o Jornal Nacional, apresentado por William Bonner, foi alvo de críticas de parte do público por não abordar o debate sobre o fim da escala de trabalho 6×1, tema que tem ganhado força nas redes sociais. A proposta é liderada pela deputada Erika Hilton (PSOL-SP), em parceria com o Movimento Vida Além do Trabalho, e visa reduzir a jornada de trabalho para um máximo de 36 horas semanais, distribuídas em quatro dias.

