Nas alturas, dólar a R$ 6 é o "complô" da Faria Lima Nas alturas, dólar a R$ 6 é o "complô" da Faria Lima Folha Vitória|Do R7 29/11/2024 - 19h49 (Atualizado em 29/11/2024 - 19h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imagem da matéria

Foto: Divulgação Artigo escrito por Marcel Lima, assessor financeiro e head de conteúdo Técnico do Ibef-ESO ano é 1986 e os "fiscais do Sarney" estão nas ruas. Nada como multas e prisões para penalizar os "inescrupulosos comerciantes responsáveis pela hiperinflação".O ano é 2024 e parece que estamos diante de mais um caso clássico de deturpação da relação causa e efeito. Afinal, se a venda de picolés aumenta no verão, por que vendê-los no inverno faria o calor chegar mais cedo? Hoje aqueles "inescrupulosos comerciantes" parecem assumir a figura do chamado mercado financeiro, que, na visão dos "fiscais do Sarney", é o grande culpado pela alta dos juros, pela alta do dólar e pela inflação dos alimentos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Black Friday da Team Liquid tem descontos de até 35% em suas lojas

PM que matou a esposa em Vitória é condenado a 33 anos de prisão

Resumo de notícias desta sexta-feira, dia 29 de novembro de 2024