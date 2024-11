Natal: chegada do Papai Noel nos shoppings da Grande Vitória. Saiba tudo Natal: chegada do Papai Noel nos shoppings da Grande Vitória. Saiba tudo Folha Vitória|Do R7 29/10/2024 - 16h49 (Atualizado em 29/10/2024 - 16h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Chegada do Papai Noel

Foto: Arthur Louzada O bom velhinho já tem data para chegar nos principais shoppings da Grande Vitória.Como é uma programação muito esperada pelos papais e mamães, o Jornal Online Folha Vitória preparou uma matéria com as datas, horários e principais atrações de Natal. Veja:SHOPPING VITÓRIAO Shopping Vitória vai encantar a todos com um espetáculo emocionante de abertura do Natal. A chegada de Papai Noel será no dia 9 de novembro, sábado, a partir das 18h, na Praça Central.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Folha Vitória:

Avon se vinga de Jojo Todynho, fecha com Ivete e solta indireta em comunicado: "Ninguém melhor"

Caso Kayky: Bruno de Luca toma atitude drástica com motorista após 1 ano: "Presente no acidente"

Carro cai em escadaria e destrói muro de casa em Vitória; veja vídeo