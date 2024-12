Natal de Encantos chega à Praça do Papa com show da Família Lima e atrações mágicas Além das apresentações, o local contará com 100 pinheiros decorados e uma iluminação especial Folha Vitória|Do R7 07/12/2024 - 13h08 (Atualizado em 07/12/2024 - 13h08 ) twitter

O espírito natalino promete encantar os moradores de Vitória com a inauguração do Natal de Encantos neste sábado (07), na Praça do Papa. O espaço, transformado em um verdadeiro parque temático de Natal, conta com atrações que prometem fascinar todas as idades em Vitória. A programação começa às 19h30 com a apresentação da Banda Fanfarra, seguida, às 20h, por um espetáculo musical da Família Lima, que trará sua mistura cativante de música clássica e popular. LEIA TAMBÉM:Péricles, Dudu Nobre e muito mais para curtir o fim de semana no ESRaul Gil deixa SBT após 14 anos de trajetória: “Minha vida vai continuar”"É só uma lembrancinha": 50 dicas de presentes de Natal de até R$ 50Além das apresentações, o local contará com 100 pinheiros decorados e uma iluminação especial que promete tornar o ambiente ainda mais mágico.

