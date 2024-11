Neguinho da Beija-Flor anuncia saída do Carnaval: "Momento difícil" Neguinho da Beija-Flor anuncia saída do Carnaval: "Momento difícil" Folha Vitória|Do R7 20/11/2024 - 20h09 (Atualizado em 20/11/2024 - 20h09 ) twitter

Reconhecido como um dos maiores puxadores de escolas de samba das últimas décadas, o cantor Neguinho da Beija-Flor anunciou que se apresentará pela última vez com a escola que o consagrou no Carnaval do Rio de Janeiro de 2025. O comunicado foi feito pelo próprio intérprete em entrevista para a TV nesta quarta-feira (20). Em uma carta publicada nas redes sociais, Neguinho explicou que decidiu se afastar da Beija-Flor após 50 anos de dedicação, para poder aproveitar mais a vida. No entanto, ele continuará sua carreira como cantor, realizando shows pelo Brasil.

