New World: Aeternum já está disponível para PS5, Xbox Series e PC
Folha Vitória|Do R7
15/10/2024 - 12h29

Hoje, a Amazon Games dá as boas-vindas aos jogadores no aguardado RPG de ação online New World: Aeternum, agora disponível para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam. Pela primeira vez, os jogadores de console e PC podem se aventurar juntos na ilha sobrenatural de Aeternum e experimentar uma jornada selvagem cheia de perigos e oportunidades, como jogador solo ou com outros aventureiros, por meio de jogo online cooperativo e multiplataforma.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

