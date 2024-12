Nina e Ariel desaparecem próximo ao trevo da Leste-Oeste com Araçás As duas cadelas fugiram enquanto a tutora trocava o pneu do carro e não foram mais encontradas Folha Vitória|Do R7 06/12/2024 - 21h09 (Atualizado em 06/12/2024 - 21h09 ) twitter

Nina e Ariel, duas cadelinhas que foram resgatadas em Belo Horizonte, Minas Gerais, desapareceram há cerca de 15 dias próximo ao trevo da Leste-Oeste no bairro Araçás, em Vila Velha, em uma estrada de chão. Elas fugiram enquanto a tutora trocava o pneu do carro e não foram mais encontradas. Ambas moram em um apartamento desde 2019 e não estão acostumadas com a rua, o que pode deixá-las desorientadas e assustadas.

Para mais informações e detalhes sobre como ajudar a encontrar Nina e Ariel, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

