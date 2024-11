Ninho de pássaros causa infestação de piolhos em condomínio na Serra Ninho de pássaros causa infestação de piolhos em condomínio na Serra Folha Vitória|Do R7 23/10/2024 - 18h50 (Atualizado em 23/10/2024 - 18h50 ) twitter

Ninho de pássaros

Moradores de um condomínio, localizado no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra, estão assustados com uma situação inusitada. Um ninho de pássaros foi feito em um poste no condomínio e está infestado de piolhos. Registro feitos por uma moradora mostra os insetos, que estão caindo do ninho e chegam a picar crianças e adultos que passam no local.

