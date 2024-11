Nintendo garante suporte a jogos de Switch em seu próximo console Nintendo garante suporte a jogos de Switch em seu próximo console Folha Vitória|Do R7 06/11/2024 - 14h11 (Atualizado em 06/11/2024 - 14h11 ) twitter

Nintendo Switch

A Nintendo anunciou que os jogos do Nintendo Switch serão compatíveis com seu próximo console, ampliando as expectativas sobre a nova geração. Essa declaração foi dada durante um evento trimestral da empresa e reportada pela Bloomberg.

