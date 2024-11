No Heroes Here 2 já está disponível em acesso antecipado na Steam No Heroes Here 2 já está disponível em acesso antecipado na Steam Folha Vitória|Do R7 29/10/2024 - 16h49 (Atualizado em 29/10/2024 - 16h49 ) twitter

No Heroes Here 2

A Mad Mimic está feliz em anunciar que No Heroes Here 2, sequência de seu premiado jogo de 2017, já está disponível em Acesso Antecipado via Steam com o preço sugerido de R$29,90 por tempo limitado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

