Nobru e Cerol farão parte da co-stream oficial do Free Fire World Series que acontecerá no Brasil
Folha Vitória|Do R7
08/11/2024 - 12h10

Nobru e Cerol no Free Fire World Series

Bruno "Nobru" Goes e Lucio "Cerol" dos Santos, sócios fundadores da organização Fluxo e dois dos maiores influenciadores de Free Fire no Brasil e no mundo, foram confirmados como parte da co-transmissão oficial do Free Fire World Series Global Finals (FFWS) 2024.

