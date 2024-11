Noivo de Ana Hickmann, Edu Guedes descobre fraude avaliada em R$ 4 milhões Noivo de Ana Hickmann, Edu Guedes descobre fraude avaliada em R$ 4 milhões Folha Vitória|Do R7 14/11/2024 - 13h30 (Atualizado em 14/11/2024 - 13h30 ) twitter

Edu Guedes e Ana Hickmann

Edu Guedes, um dos chefs de cozinha mais renomados do Brasil e atualmente noivo da apresentadora Ana Hickmann, foi surpreendido recentemente com a descoberta de uma fraude milionária que vem impactando um de seus negócios. A fraude, segundo investigações iniciais, é estimada em cerca de R$ 4 milhões, envolvendo desvios de verbas e superfaturamentos em uma estrutura de longa data.

